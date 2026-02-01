Luis aus Südtirol: „Das war ganz klar Schicksal“

Gauder Fest: „Das wird nicht mein letzter Auftritt“

Die meisten Ideen für seine Bühnenprogramme kommen ihm im Halbschlaf in den Sinn. „Wenn ich mir diese dann nicht gleich notiere, vergesse ich sie“, schmunzelt der Kabarettist. Immer wieder müsse er vor seinen Auftritten den Text vorlegen, etwa beim Gauder Fest. Dort ist er seit Jahren fixer Bestandteil – Stichwort: Gambrinus Rede, im Zuge derer er Bundes- und Landespolitiker genüsslich auf die Schaufel nimmt. Auch in diesem Jahr ist er wieder dabei: „Und ich glaube nicht, dass das mein letzter Auftritt dort sein wird“.