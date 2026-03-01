Ex-Strafrichter fällte in 33 Jahren 7000 Urteile

Das hat sich in der Justiz verändert

Was hat sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte in der Justiz geändert? „Einfache Strafsachen kommen gar nicht mehr zum Strafrichter, weil im Vorfeld eine diversionelle Erledigung erfolgt ist. Das heißt: Strafsachen werden schwieriger und komplexer“, so Geisler, „dann bedarf es immer mehr der Zuziehung eines Dolmetschers, weil viele Angeklagte und Zeugen nicht mehr ausreichend der deutschen Sprache mächtig sind. Und der Respekt vor den Behörden ist verloren gegangen. Gerichtliche Vorladungen werden einfach ignoriert, was zur Folge hat, dass eine Vorführung durch die Polizeibehörden angeordnet werden muss. Das wiederum kostet Geld und das Verfahren dauert länger“.