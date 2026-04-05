„Es scheitert vieles an falschen Vorstellungen“

Jürgen Kauz hat in seiner Fußballerkarriere viel erlebt. Ausgebildet bei der Wiener Austria, schaffte er Mitte der 1990er Jahre beim LASK seinen Durchbruch. Später führte ihn sein Weg auch nach Vorarlberg, wo er auch für Altach und SW Bregenz auflief. Nun war der 51-Jährige wieder einmal im Ländle auf Besuch und traf die „Krone“ zum Gespräch.
„Ich liebe Vorarlberg, war fast acht Jahre lang hier“, sagt Jürgen Kauz mit einem breiten Grinser im Gesicht, als er die „Krone“ im Bregenzer Hafen zum Gespräch traf. „Es ist immer wieder schön, hierher zurückzukommen.“
Nach seiner aktiven Karriere begann Kauz zu studieren, blieb seiner Passion, dem Fußball, aber dennoch treu. Im ersten Teil des Interviews (siehe Instagram-Post oben) spricht der gebürtige Wiener über den Nachwuchs. Auch darüber, woran der Sprung in den Profifußball oftmals scheitert.
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