„Es scheitert vieles an falschen Vorstellungen“

Jürgen Kauz hat in seiner Fußballerkarriere viel erlebt. Ausgebildet bei der Wiener Austria, schaffte er Mitte der 1990er Jahre beim LASK seinen Durchbruch. Später führte ihn sein Weg auch nach Vorarlberg, wo er auch für Altach und SW Bregenz auflief. Nun war der 51-Jährige wieder einmal im Ländle auf Besuch und traf die „Krone“ zum Gespräch.