Ackernetz verfängt sich in Hochspannungsmast

Ein ordentlicher Windstoß sorgte am Freitagnachmittag dafür, dass sich ein Ackernetz selbstständig machte und davonflog. In weiterer Folge verfing es sich ausgerechnet in einem Strommast in Koblach. Mitarbeiter der VKW mussten ausrücken, um das Netz zu entfernen.
Anrainer der Straße Au in Koblach meldeten gegen 17 Uhr den Vorfall bei der Polizei. Die Beamten rückten ebenso wie die Feuerwehr und die Mitarbeiter des heimischen Energiekonzerns aus, um das Ackernetz wieder zu entfernen. Hierfür wurde der Stromkreislauf kurzfristig abgeschaltet. Zu einem Stromausfall in Koblach und den angrenzenden Gemeinden kam es aber nicht.
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