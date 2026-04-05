Porzellanmalerin: „Nach Ostern ist Weihnachten“

Behutsam bemalt Brigitte Riedl seit Jahren Porzellan-Ostereier und bietet sie auf Märkten zum Verkauf an. Dabei ist sie mit dem Kopf jetzt eigentlich schon ganz woanders.
Egal, ob kleine Löffel, Eierbecher, Tassen mit bunten Hasen oder Ostereier mit filigranen Verzierungen. In Brigitte Riedls Atelier stapeln sich dieser Tage Porzellanstücke in österlichem Anstrich. Das wird sich aber bald ändern, sagt sie.
„Krone“: Frau Riedl, können Sie Ostereier eigentlich noch sehen?
Brigitte Riedl: Natürlich. (lacht) Die Ideen gehen mir nie aus, ich habe nur leider nicht genügend Zeit, um alles umzusetzen, was ich gerne machen würde. Besonders Figuren haben es mir immer noch angetan. Ostereier stehen natürlich an erster Stelle.
Wann starten Sie mit den Vorbereitungen für Ostern?
Ich fange nach dem Weihnachtsmarkt mit dem Bemalen der Porzellanstücke für Ostern an. Jetzt starte ich dann mit den Vorbereitungen für Weihnachten. Dazwischen mache ich Kundenaufträge für Geburtstage, Hochzeiten und Taufen. Seit über zehn Jahren bin ich selbstständig als Porzellanmalerin und verkaufe meine Stücke auf Weihnachts- und Ostermärkten.
Wie wird man eigentlich Porzellanmalerin?
Ich habe schon als Kind gerne viele Dinge bemalt – nicht immer zur Freude meiner Familie. (lacht) Ursprünglich wollte ich eine Lehre als Goldschmied machen, habe aber keine Stelle bekommen. Deshalb habe ich mich dann bei der Wiener Porzellanmanufaktur Augarten beworben und wurde aufgenommen. Nach drei Jahren konnte ich zur Figurenmalerin ausgebildet werden.
Wie hat sich Ihre künstlerische Handschrift über die Jahre entwickelt?
Am Anfang war meine Malerei noch sehr naturalistisch und traditionell, bis ich meinen eigenen Stil gefunden habe. Jetzt male ich immer noch sehr gerne Blümchen, aber mit einem frischen, leichten Touch. Ein bisschen verspielt und fröhlich, mit Punkten und Herzen zwischendurch.
Mit viel Liebe zum Detail, wie man sieht.
Ja, deshalb muss ich auch immer wieder erwähnen, dass alles handbemalt ist. Manche Kunden können es gar nicht glauben. Sie sind dann total begeistert, und es ist schön, wenn Ihnen meine Arbeit Freude bringt.
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