Porzellanmalerin: „Nach Ostern ist Weihnachten“

Wie wird man eigentlich Porzellanmalerin?

Ich habe schon als Kind gerne viele Dinge bemalt – nicht immer zur Freude meiner Familie. (lacht) Ursprünglich wollte ich eine Lehre als Goldschmied machen, habe aber keine Stelle bekommen. Deshalb habe ich mich dann bei der Wiener Porzellanmanufaktur Augarten beworben und wurde aufgenommen. Nach drei Jahren konnte ich zur Figurenmalerin ausgebildet werden.