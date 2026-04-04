Zeugen schlagen Reifendiebe in die Flucht

Ein geplanter Reifen-Coup in Salzburg ging schief: Zwei Männer sollen bei einer Reifenfirma zuschlagen wollen, doch Zeugen bemerkten sie. Die Verdächtigen rannten davon – zurück blieb ein Kastenwagen, Dokumente und jede Menge Beute im Kofferraum.
Am Abend des 3. April soll ein Duo aus Bulgarien bei einer Reifenfirma in der Stadt Salzburg einen Diebstahl versucht haben. Die beiden Männer, 45 und 48 Jahre alt, fuhren laut Polizei mit einem Kastenwagen vor – doch Zeugen störten sie offenbar beim Zugriff.
Statt weiter zu laden, ließen die Verdächtigen alles stehen und flüchteten zu Fuß. Im zurückgelassenen Wagen fanden Ermittler mehrere Reifen und mehrere Autobatterien, auch Dokumente blieben im Auto zurück.
Eine sofort gestartete Fahndung verlief bisher ergebnislos. Die Polizei ermittelt weiter, woher die sichergestellte Ware stammt und wohin das Duo entkommen ist.
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