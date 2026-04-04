Zu Ostern: Opferstock geplündert, Dieb geschnappt!

Dreister Griff in den Opferstock: Ein Mann soll in einer Salzburger Kirche mit einem Klebeband-Trick Münzen herausgeholt haben. Ein Zeuge sah zu, alarmierte die Polizei – die Beamten stoppten den Verdächtigen noch vor der Kirche.
Am Karfreitag soll ein 43-jähriger Rumäne in einer Salzburger Kirche einen Opferstock geplündert haben. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann mit präpariertem doppelseitigem Klebeband Münzen aus der Vorrichtung stahl, und rief sofort die Polizei.
Die Beamten stellten den Verdächtigen noch vor der Kirche. Bei der Kontrolle wurden das Tatmittel und Kleingeld im mittleren zweistelligen Eurobereich sichergestellt. Gegen den 43-Jährigen wird wegen schweren Diebstahls Anzeige erstattet.
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