Alkolenker fiel Polizisten beinahe in die Arme

Es war nicht die Sehnsucht nach einer brüderlichen Umarmung: Ein junger Welser war so betrunken, dass er beim Aussteigen aus seinem Auto Polizisten beinahe in die Arme fiel.
Ein 25-jähriger Welser fuhr am Karfreitag gegen 2.20 Uhr früh mit seinem Wagen in Wels von einem Parkplatz in der Pollheimerstraße in Schlangenlinien weiter auf die Maria-Theresia-Straße und drohte dabei, immer wieder mit dem Randstein zu kollidieren. Eine Welser Polizeistreife wollte ihn anhalten und signalisierte ihm, von der Maria-Theresia-Straße nach links einzubiegen.
„Einige Biere getrunken“
Der 25-Jährige fuhr allerdings nach rechts auf einen Parkplatz, öffnete dort die Fahrertüre und stieg sofort aus. Beim Aussteigen fiel er einem der Polizisten beinahe in die Arme, da er so stark taumelte. Der Welser gab sofort zu, dass er aus den Lokalen in der Innenstadt komme und einige Bier getrunken habe.
Führerschein vorläufig abgenommen
Ein durchgeführter Alkotest ergab einen relevanten Messwert von 1,78 Promille. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
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