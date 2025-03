Gestoppter Alkolenker ging auf Polizisten los

Ein 35-jähriger Kroate aus Linz fuhr am in der Nacht zum Sonntag mit seinem Auto auf der A7 stadtauswärts. Eine Streife der Bereitschaftseinheit und eine Verkehrsstreife konnten den Lenker am linken Fahrstreifen der in diesem Bereich zweispurigen Mühlkreisautobahn anhalten. Der Lenker war sofort aggressiv gegenüber den einschreitenden Beamten, sodass er trotz mehrmaliger Aufforderung sein Verhalten einzustellen vorläufig festgenommen werden musste.