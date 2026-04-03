US-Senatoren verteidigen NATO-Bündnis gegen Trump

Trumps Drohungen sorgen für Unruhe

Hintergrund der Stellungnahme sind jüngste Aussagen von Trump und seinem Außenminister Marco Rubio, die erneut mit einem NATO-Austritt der Vereinigten Staaten gedroht hatten. In seiner viel beachteten Rede an die Nation am Mittwoch erwähnte Trump das Bündnis zwar nicht – zuvor hatte er jedoch gegenüber der britischen Zeitung „The Telegraph“ erklärt, dass die US-Mitgliedschaft nach dem Ende des Iran-Krieges überdacht werden müsse.