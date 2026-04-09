So wurde die Salzburgarena zur Eishalle

Eismeister nahm extra Urlaub

Das hat den einfach Grund, dass man in der Planung noch nicht wusste, dass die Eisbullen in der ICE Hockey League so früh die Segel streichen mussten. Denn Eishockey und eine WM wäre im Volksgarten nicht vereinbar gewesen. Deshalb entschied man sich für die Salzburgarena und legte dort kurzerhand eine Eisfläche (28 mal 60 Meter) an. Begonnen hat der Aufbau am 25. März mit der Anlieferung von acht Tonnen Material. Am Tag darauf wurden die ersten Matten und Kühlschläuche aufgelegt. „Dann wird Millimeter für Millimeter aufgespritzt“, erklärt Organisatorin Carmen Kiefer. Tochter Julia ergänzt: „Einer der Eismeister aus der Eishalle im Volksgarten hat sich extra eine Woche Urlaub genommen, dass er uns beim Aufbau helfen kann. Er findet unseren Sport voll cool.“