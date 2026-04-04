166.689 Delikte: Strafzettel-Flut in Gmunden

Auffällig ist das Ranking nach Bezirken: Gmunden liegt mit 166.689 Delikten an der Spitze, dicht gefolgt von Linz-Land mit 166.081. Dahinter folgt Vöcklabruck (103.689). Mit deutlichem Abstand liegt Braunau bei 50.087. Die Häufung in Gmunden führt man darauf zurück, dass dort der Tourismus floriert. Ähnlich ist es in Vöcklabruck. Der Betrieb in den Bezirkshauptmannschaften läuft jedenfalls auf Hochtouren: 2025 gab es 43.412 Führerscheinprüfungen, zudem wurden 128.433 Reisedokumente (Pässe und Personalausweise) ausgestellt. Insgesamt gab es in den Bezirksbehörden, die Dienststellen des Landes OÖ sind, 469.933 Kundenkontakte – im Schnitt 1856 pro Tag.