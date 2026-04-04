166.689 Delikte: Strafzettel-Flut in Gmunden

Exakt 856.949 Verkehrsstrafen wurden im Vorjahr in Oberösterreich verhängt: Neue Zahlen zeigen, wo besonders oft gestraft wird. Die „Krone“ weiß, welche Bezirke klar vorne liegen.
Mehr als 856.000 Verkehrsstrafdelikte in einem Jahr – die Bezirkshauptmannschaften in Oberösterreich haben durch Eingaben der Polizei 2025 kräftig ausgeteilt. Denn sie sind für die Verhängung von Strafen vom Delikt wegen zu schneller Fahrerei bis hin zum Verstoß der Promillegrenze zuständig. Genau 856.949 Anonym- und Strafverfügungen wurden im Vorjahr verhängt, erfuhr die „Krone“ aus dem Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), der in seiner Funktion oberster Chef aller Behörden ist.
Auffällig ist das Ranking nach Bezirken: Gmunden liegt mit 166.689 Delikten an der Spitze, dicht gefolgt von Linz-Land mit 166.081. Dahinter folgt Vöcklabruck (103.689). Mit deutlichem Abstand liegt Braunau bei 50.087. Die Häufung in Gmunden führt man darauf zurück, dass dort der Tourismus floriert. Ähnlich ist es in Vöcklabruck. Der Betrieb in den Bezirkshauptmannschaften läuft jedenfalls auf Hochtouren: 2025 gab es 43.412 Führerscheinprüfungen, zudem wurden 128.433 Reisedokumente (Pässe und Personalausweise) ausgestellt. Insgesamt gab es in den Bezirksbehörden, die Dienststellen des Landes OÖ sind, 469.933 Kundenkontakte – im Schnitt 1856 pro Tag.
Stelzer dankt den Mitarbeitern für ihren Einsatz: „Sie sorgen dafür, dass Sicherheit und Ordnung im Land gewährleistet sind – verlässlich, konsequent und nahe bei den Menschen.“
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