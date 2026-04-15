Nach Horrorcrash: Erneutes Comeback mit 68 Jahren

Letztes Jahr überschlug sich sein Auto beim Rennen in Sedlcany (Tschechien) nach einem Bandencrash mehrmals, neun Monate später ist die Crossrallye-Legende im „Höllertempo“ zurück: Alois Höller möchte es kurz vor seinem 69. Geburtstag noch einmal wissen und geht beim Rennen in Melk an den Start.