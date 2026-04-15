Nach Horrorcrash: Erneutes Comeback mit 68 Jahren

Bandencrash, mehrfaches Überschlagen seines Autos, ein beschädigter Brustwirbel und trotzdem ist er im „Höllertempo“ zurück: Neun Monate nach seinem schweren Unfall steigt Österreichs Crossrallye-Legende Alois Höller in Melk wieder in seinen Boliden – und das eine Woche vor seinem 69. Geburtstag.
Letztes Jahr überschlug sich sein Auto beim Rennen in Sedlcany (Tschechien) nach einem Bandencrash mehrmals, neun Monate später ist die Crossrallye-Legende im „Höllertempo“ zurück: Alois Höller möchte es kurz vor seinem 69. Geburtstag noch einmal wissen und geht beim Rennen in Melk an den Start.
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