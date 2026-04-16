Drei Feuerwehren löschten Brand in Zementwerk

Mit dem Einsatzstichwort „Brand Industrie“ wurden Mittwochabend drei Feuerwehren zu einem Zementwerk in Kirchdorf/Krems gerufen. Laut ersten Informationen war in einer Ersatzbrennstoffanlage Feuer ausgebrochen, was zu einer weithin sichtbaren Rauchsäule führte.

Niemand verletzt

Die Einsatzkräfte gingen über Außen- und Innenangriff gegen die Flammen vor. Mehrere Atemschutztrupps löschten unter teils schwierigen Bedingungen. Eine Ausbreitung auf andere Teile der Anlage konnte verhindert werden. Verletzte soll es keine gegeben haben.