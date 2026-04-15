Diese Bastelideen holen den Frühling ins Haus

Fantasievoll, günstig, einfach: So lieben wir Basteln! Kreativbloggerin Sandra Pichler aus Oberösterreich teilt mit uns drei frühlingshafte Ideen, die sich mit Kindern ganz unkompliziert zuhause umsetzen lassen.
Küchenpapier, Pfeifenputzer, Filzstifte und Kleber: Mit wenigen Bastelmaterialien, die in vielen Familienhaushalten meistens ohnehin schon vorhanden sind, lassen sich gerade im Frühling hübsche Dekorationen gestalten. Sandra Pichler teilt dazu auf ihrem Kreativblog waswirspielen.com sowie auf Instagram regelmäßig Ideen für Kinder und Eltern. Die Pädagogin und zweifache Mama aus OÖ weiß: Basteln ist weit mehr als nur ein Zeitvertreib.
Kreatives Schaffen – eine Bereicherung in vielerlei Hinsicht
Es fördert spielerisch die Feinmotorik, die Auge-Hand-Koordination und die Konzentration. Es regt auch die Fantasie an, stärkt das Selbstbewusstsein durch kleine Erfolgserlebnisse und schult wichtige kognitive Fähigkeiten wie Problemlösung und räumliches Vorstellungsvermögen. Und ganz nebenbei entstehen kleine Kunstwerke, die als fröhliche Farbtupfer das Zuhause verschönern oder sich wunderbar als persönliche Mitbringsel eignen – wie zum Beispiel ein bunter Blumenstrauß, der garantiert nicht welk wird! Vor allem schaffen die gemeinsamen Bastelstunden kleine Auszeiten und wertvolle Momente. Und genau die bleiben oft am längsten in Erinnerung.
Blütenzauber aus Küchenpapier
Materialien: Küchenpapier, wasserlösliche Filzstifte, Pipette, Eierkarton, Schnur oder Draht, Kleber und Schere.
So geht‘s: Ein Stück Küchenpapier wird mehrmals zusammengefaltet und rund zugeschnitten. Nach dem Aufklappen zeigt sich eine Blütenform, die mit Filzstiften bunt bemalt werden kann. Mithilfe einer Pipette werden dann vorsichtig Wassertropfen darauf verteilt, bis die Farben sanft ineinander verlaufen. Nach dem Trocknen fehlt nur noch der Stiel, der aus dem spitzen Teil eines Eierkartons gebastelt wird. Schnur oder Draht durchziehen, innen verknoten, etwas Kleber hineingeben und die zusammengefaltete Blume einsetzen. „Mit mehreren Blüten entsteht dann ein fröhlicher, bunter Frühlingsstrauß“, verspricht Sandra Pichler.
Lustige Holzschnecken
Materialien: Holzscheiben, Eisstiele, Filzstifte, Kleber, eventuell Wackelaugen, Chenilledraht (Pfeifenputzer) und Perlen.
So geht‘s: Zuerst wird die Holzscheibe bunt bemalt – sie bildet später das Schneckenhaus. Der Eisstiel wird als Körper gestaltet: Dazu einen lustigen Mund und Augen aufmalen oder auch Wackelaugen aufkleben. Aus Chenilledraht und Perlen werden die Fühler geformt und am oberen Ende befestigt. Zum Schluss wird die Holzscheibe als Schneckenhaus auf den Eisstiel geklebt. Fertig ist die bunte Schnecke!
Bezaubernde Schmetterlinge
Materialien: Chenilledraht, (Bügel-)Perlen und Wäscheklammern.
So geht‘s: Auf zwei Drähte viele Perlen auffädeln, wobei an den Enden ein paar Zentimeter frei bleiben. Die Drähte werden jeweils zu einem Kreis geformt und zusammengedreht. Danach werden beide Drähte in der Mitte nochmals verdreht und vorsichtig auseinandergezogen, sodass die Flügel entstehen, die nach Belieben geformt werden können.
Die überstehenden Drahtenden werden nach oben gebogen und bilden die Fühler. Zum Schluss wird in der Mitte eine Wäscheklammer befestigt. So entsteht ein farbenfroher Schmetterling, der sich dekorativ einsetzen und festklammern lässt – etwa an Vorhängen, Pflanzen oder Glückwunschkarten.
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