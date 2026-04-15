Diese Bastelideen holen den Frühling ins Haus

Kreatives Schaffen – eine Bereicherung in vielerlei Hinsicht

Es fördert spielerisch die Feinmotorik, die Auge-Hand-Koordination und die Konzentration. Es regt auch die Fantasie an, stärkt das Selbstbewusstsein durch kleine Erfolgserlebnisse und schult wichtige kognitive Fähigkeiten wie Problemlösung und räumliches Vorstellungsvermögen. Und ganz nebenbei entstehen kleine Kunstwerke, die als fröhliche Farbtupfer das Zuhause verschönern oder sich wunderbar als persönliche Mitbringsel eignen – wie zum Beispiel ein bunter Blumenstrauß, der garantiert nicht welk wird! Vor allem schaffen die gemeinsamen Bastelstunden kleine Auszeiten und wertvolle Momente. Und genau die bleiben oft am längsten in Erinnerung.