Zwei Schwerverletzte bei Alko-Unfall am Abend

Zwei Schwerverletzte forderte ein Alko-Unfall am Mittwochabend in Gosau. Ein betrunkener junger Ungar war mit seinem Wagen mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen.
Ein Ungar (28) aus dem Bezirk Gmunden war mit seinem Pkw am Mittwochabend auf der L1291 in Gosau unterwegs. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein weiterer Ungar (24), ebenfalls aus dem Bezirk Gmunden. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der 28-Jährige gegen 19.18 Uhr plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 62-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden gelenkt wurde. Alle Beteiligten wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt.
Beifahrer wurde ins Spital geflogen
Der Beifahrer wurde mit dem Notarzthubschrauber Martin 3 ins Krankenhaus verbracht. Ein Alkotest verlief bei dem 28-Jährigen mit einem Wert von 0,86 Promille positiv. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und er wird angezeigt. Er wurde ebenfalls mit der Rettung ins Krankenhaus verbracht.
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