Großes Buswartehaus ohne öffentliche Gelder gebaut

„Am Land hilft man sich eben!“ Der riesige Öko-Bau bietet Schul- und Kindergartenkindern mehr Schutz vor der Witterung und wurde in Raabs an der Thaya im Waldviertel rein mit Sponsorgeldern finanziert. Der Stadtchef freut sich über das Projekt und den Zusammenhalt.
Es war ein lange gehegter Wunsch von Eltern und Kindern, dass in der Stadt Raabs an der Thaya im Waldviertel ein neues Buswartehaus zum Schutz vor Wind und schlechtem Wetter errichtet wird. Kinder der Mittelschule, der Volksschule und des Kindergartens Puchheimstraße waren betroffen.
Die finanzielle Lage der 33 Ortschaften und weitere Streusiedlungen umfassenden Stadtgemeinde ist seit Langem angespannt. „Trotzdem wollten wir keinen Zweckbau, sondern ein schönes Buswartehaus aus dem heimischen Baustoff Holz errichten“, betont Bürgermeister Franz Fischer.
Zudem sollte das Haus weitaus mehr vor Witterung schützen, als das Standard-Buswartehäuschen tun. Mit etwa 13.000 Euro war das Projekt aber doppelt so teuer wie die herkömmliche Variante. Damit versuchte man in der Gemeinde Sponsoren aufzutreiben und war damit auch für die volle Summe erfolgreich.
Gemeinschaft und Initiative
„Die Freude der Eltern und Kinder ist natürlich riesig. Ein großer Dank an alle Gönner. Man sieht, wie vieles möglich ist, wenn man miteinander arbeitet“, sagt der Stadtchef Fischer zur Errichtung des neuen, großen Buswartehauses, das vielen Kindern Unterschlupf gewährt. Und er freut sich, dass am Land noch echte Gemeinschaft gelebt und Initiative gezeigt werde, wenn öffentliche Ressourcen knapp sind.
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