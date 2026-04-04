Großes Buswartehaus ohne öffentliche Gelder gebaut

Gemeinschaft und Initiative

„Die Freude der Eltern und Kinder ist natürlich riesig. Ein großer Dank an alle Gönner. Man sieht, wie vieles möglich ist, wenn man miteinander arbeitet“, sagt der Stadtchef Fischer zur Errichtung des neuen, großen Buswartehauses, das vielen Kindern Unterschlupf gewährt. Und er freut sich, dass am Land noch echte Gemeinschaft gelebt und Initiative gezeigt werde, wenn öffentliche Ressourcen knapp sind.