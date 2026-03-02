Cyber-Attacke legt nächste NÖ-Gemeinde lahm

Telefonisch weiterhin erreichbar

Betroffen ist laut Auskunft der Gemeinde das interne Netzwerk, das seit dem Hacker-Angriff nicht mehr verfügbar ist. Der Parteienverkehr im Gemeindeamt musste daher bis auf Weiteres ausgesetzt werden, heißt es. Kritische Infrastruktur sei aber nicht in Gefahr, ebenso wenig die Versorgung der Bevölkerung. Die telefonische Erreichbarkeit sei zudem zu den Amtszeiten weiterhin gewährleistet.