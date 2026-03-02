Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei ermittelt

Cyber-Attacke legt nächste NÖ-Gemeinde lahm

Niederösterreich
02.03.2026 15:42
(Bild: TaylerDerden - stock.adobe.com)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Langenzersdorf im Bezirk Korneuburg kämpft derzeit mit den Folgen eines Hacker-Angriffs. Der Parteienverkehr im Gemeindeamt ist derzeit ausgesetzt. An der Wiederherstellung des Systems werde gearbeitet.

0 Kommentare

Tulln, Korneuburg oder Maria Enzersdorf hat es bereits erwischt – nun ist auch die 8200 Einwohner zählende Gemeinde Langenzersdorf von einer Cyber-Attacke betroffen, die Freitagabend bemerkt worden ist. Kurz darauf habe man bereits die Polizei verständigt.

Telefonisch weiterhin erreichbar
Betroffen ist laut Auskunft der Gemeinde das interne Netzwerk, das seit dem Hacker-Angriff nicht mehr verfügbar ist. Der Parteienverkehr im Gemeindeamt musste daher bis auf Weiteres ausgesetzt werden, heißt es. Kritische Infrastruktur sei aber nicht in Gefahr, ebenso wenig die Versorgung der Bevölkerung. Die telefonische Erreichbarkeit sei zudem zu den Amtszeiten weiterhin gewährleistet.

Lesen Sie auch:
Immer wieder nehmen Hacker nun Gemeinden in Niederösterreich ins Visier
Nach Hacker-Angriffen
Polizei und Gemeinden rüsten gegen Cyber-Crime auf
03.04.2025
Ransomware-Attacken
Staatsschutz ermittelt nach Cyberangriffen in NÖ
09.02.2024
Nichts geht mehr
Computer-Hacker legen über Nacht Gemeindeamt lahm
26.03.2025

„Alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen wurden eingeleitet“, informiert die Gemeinde. IT-Experten arbeiten seit Freitagabend zusammen mit der Verwaltung an der Analyse und der schrittweisen Wiederherstellung des Systems. Wie lange die Arbeiten dauern werden, könne man aber nicht abschätzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
02.03.2026 15:42
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Live
krone.at-Liveticker
Tausende Österreicher im Nahen Osten gestrandet
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
417.092 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
402.840 mal gelesen
Ausland
Tausende Österreicher im Nahen Osten gestrandet
264.924 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3893 mal kommentiert
Ausland
Tausende Österreicher im Nahen Osten gestrandet
2852 mal kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
1599 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf