Bei den Promis purzelten die Kilos nur so runter

10.400 Euro für gute Zwecke

Am Karfreitag gab es in der Schleppe-Eventhalle in Klagenfurt dann das große Finale – natürlich mit Waage. Dabei staunten die meisten über ihr neues Gewicht. „Für jedes Kilo, das man abnimmt, muss man zehn Euro hinlegen. Ich hab’ zwölf Kilo verloren“, lächelte KAC-Torhüterlegende Hansi Schaunig. Das war heuer Rekord. „Das Abspecken lebt von der Gruppendynamik. Das beste Fastenrezept ist die reine Trinkkur. Da purzeln die Kilo. Den ewigen Rekord hält Fredi Reichmann, der unglaubliche 23 Kilo abgenommen hat. Jedes Jahr kommen normalerweise zwischen 6000 bis 7000 Euro heraus. Heuer schaffte man sogar 10.400 Euro. Die werden für gute Zwecke eingesetzt.“