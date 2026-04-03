Bei den Promis purzelten die Kilos nur so runter

Bei der traditionellen Aktion „Kilo for Kids“ wurde von Promis in der Fastenzeit wieder fleißig abgenommen und gespendet. Den Rekord an Kilos stellte heuer KAC-Torhüterlegende Hansi Schaunig auf.
Schon seit 36 Jahren findet die Aktion „Kilo for Kids“ statt, mittlerweile werden in der Fastenzeit 900 Kärntner zum Abnehmen eingeladen. Am Rosenmontag hatte das „Hin-Wiegen“ stattgefunden; in riesigen Tabellen hatte sich eine Hundertschaft eingetragen und ihr aktuelles Gewicht daneben geschrieben.
10.400 Euro für gute Zwecke
Am Karfreitag gab es in der Schleppe-Eventhalle in Klagenfurt dann das große Finale – natürlich mit Waage. Dabei staunten die meisten über ihr neues Gewicht. „Für jedes Kilo, das man abnimmt, muss man zehn Euro hinlegen. Ich hab’ zwölf Kilo verloren“, lächelte KAC-Torhüterlegende Hansi Schaunig. Das war heuer Rekord. „Das Abspecken lebt von der Gruppendynamik. Das beste Fastenrezept ist die reine Trinkkur. Da purzeln die Kilo. Den ewigen Rekord hält Fredi Reichmann, der unglaubliche 23 Kilo abgenommen hat. Jedes Jahr kommen normalerweise zwischen 6000 bis 7000 Euro heraus. Heuer schaffte man sogar 10.400 Euro. Die werden für gute Zwecke eingesetzt.“
Die erste Frau, die Kärnten regiert
Viele Promis waren dabei, wie Gaby Schaunig, die erste Frau, die Kärnten regiert. Käsnudel gab’s auch für Daniel Fellner, der bald den Landeshauptmann-Thron besteigt, Kelag-Chef Reinhard Draxler, Bürgermeister Herbert Gaggl, VSV-Unikat Gerhard Thomasser, Evergreen Rudi Schober und Raimund Plautz, der seine Fleischerei am 30. April zusperrt. Die große Stadtrichter-Parade wurde von Otto Umlauft angeführt.
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