Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Kilo for Kids“

Bei den Promis purzelten die Kilos nur so runter

Kärnten
03.04.2026 18:00
Harald Raffer, Hansi Schaunig, Daniel Fellner und Gerhard Thomasser mit der Spendenbox – jeder ...
Harald Raffer, Hansi Schaunig, Daniel Fellner und Gerhard Thomasser mit der Spendenbox – jeder musste zahlen.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Bei der traditionellen Aktion „Kilo for Kids“ wurde von Promis in der Fastenzeit wieder fleißig abgenommen und gespendet. Den Rekord an Kilos stellte heuer KAC-Torhüterlegende Hansi Schaunig auf.

0 Kommentare

Schon seit 36 Jahren findet die Aktion „Kilo for Kids“ statt, mittlerweile werden in der Fastenzeit 900 Kärntner zum Abnehmen eingeladen. Am Rosenmontag hatte das „Hin-Wiegen“ stattgefunden; in riesigen Tabellen hatte sich eine Hundertschaft eingetragen und ihr aktuelles Gewicht daneben geschrieben.

Rudi Schober konnte sein Gewicht nach dem Abspecken fast nicht glauben. Auch Raimund Plautz ...
Rudi Schober konnte sein Gewicht nach dem Abspecken fast nicht glauben. Auch Raimund Plautz staunte.(Bild: Christian Tragner)
Reinhard Draxler und Herbert Gaggl vor der entscheidenden Abnehm-Liste. Daraus wurde klar, wie ...
Reinhard Draxler und Herbert Gaggl vor der entscheidenden Abnehm-Liste. Daraus wurde klar, wie viele Kilos die prominenten Kärntner heuer abgespeckt haben.(Bild: Christian Tragner)

10.400 Euro für gute Zwecke
Am Karfreitag gab es in der Schleppe-Eventhalle in Klagenfurt dann das große Finale – natürlich mit Waage. Dabei staunten die meisten über ihr neues Gewicht. „Für jedes Kilo, das man abnimmt, muss man zehn Euro hinlegen. Ich hab’ zwölf Kilo verloren“, lächelte KAC-Torhüterlegende Hansi Schaunig. Das war heuer Rekord. „Das Abspecken lebt von der Gruppendynamik. Das beste Fastenrezept ist die reine Trinkkur. Da purzeln die Kilo. Den ewigen Rekord hält Fredi Reichmann, der unglaubliche 23 Kilo abgenommen hat. Jedes Jahr kommen normalerweise zwischen 6000 bis 7000 Euro heraus. Heuer schaffte man sogar 10.400 Euro. Die werden für gute Zwecke eingesetzt.“

Die erste Frau, die Kärnten regiert
Viele Promis waren dabei, wie Gaby Schaunig, die erste Frau, die Kärnten regiert. Käsnudel gab’s auch für Daniel Fellner, der bald den Landeshauptmann-Thron besteigt, Kelag-Chef Reinhard Draxler, Bürgermeister Herbert Gaggl, VSV-Unikat Gerhard Thomasser, Evergreen Rudi Schober und Raimund Plautz, der seine Fleischerei am 30. April zusperrt. Die große Stadtrichter-Parade wurde von Otto Umlauft angeführt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
03.04.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Klagenfurt
KAC
Karfreitag
Fastenzeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.076 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.082 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.633 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Kärnten
Bauern auf Ideen-Fahrt
Ein Blick auf Innovation und Landwirtschaft
Imponierende Tradition
Im bunten Licht der „Guggln“ Auferstehung sehen
Erbeuteten Bargeld
Diebe hatten es auf Autowaschanlagen abgesehen
Zweitgrößtes Laufevent
Rekord bei Anmeldungen für Wörthersee-Marathon
Auch Tesla zu mieten
Klagenfurt erhält mehr Elektroautos zum Teilen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf