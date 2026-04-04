Ein Fest ohne Stress: So feiern die Wiener Ostern

Für Dorothea L. (49) darf aber auch der Besuch der Messe in der Osternacht nicht fehlen. Angelika B. wird ebenso den für die Katholiken wichtigsten Gottesdienst im Stephansdom begehen, sagt sie. Am Ostersonntag komme ganz klassisch der Osterhase, der Süßigkeiten, Eier, aber auch das ein oder andere größere Geschenk versteckt. Spielsachen und Bücher stehen da laut WKW besonders hoch im Kurs.