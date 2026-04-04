Ein Fest ohne Stress: So feiern die Wiener Ostern

Ostern gewinnt in der Stadt besonders an Bedeutung. So entscheiden sich heuer mehr dafür, ihre Liebsten zu beschenken. Das Fest gewinnt aber auch wegen einer positiven Begleiterscheinung an Gefallen.
Was dem Weihnachtsfrieden oft im Weg steht, spielt zum Osterfest scheinbar kaum eine Rolle. Von „Ruhe“, „Entspannung“, „Gemütlichkeit“ und „keinem Stress“ war bei einer „Krone“-Umfrage im Stadtpark die Rede. Nur etwa drei Prozent der Österreicher fühlen sich vor Ostern sehr gestresst, zeigt auch eine IMAS-Studie.
Gefeiert wird meist im Kreise der Familie bei Jause oder Brunch. 61 Prozent der Wiener wollen laut einer KMU-Forschung im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien (WKW) ihre Verwandten besuchen. Ungefähr die Hälfte genießt ein gemeinsames Essen. „Wie immer“, sagt dazu etwa Sophie P. Ein bewährter Ablauf, ohne Stress.
Für Dorothea L. (49) darf aber auch der Besuch der Messe in der Osternacht nicht fehlen. Angelika B. wird ebenso den für die Katholiken wichtigsten Gottesdienst im Stephansdom begehen, sagt sie. Am Ostersonntag komme ganz klassisch der Osterhase, der Süßigkeiten, Eier, aber auch das ein oder andere größere Geschenk versteckt. Spielsachen und Bücher stehen da laut WKW besonders hoch im Kurs.
„Wir feiern ganz klassisch mit Oma und Opa zu Hause. Bei uns gibt es immer gutes Essen, und dann kommt natürlich auch der Osterhase für die Kinder.“
Sophie P. (39)
Logopädin
Bild: Mario Urbantschitsch
„Wir gehen heuer in die Messe in der Osternacht am Karsamstag, und am Sonntag fahren wir dann in die Lobau und suchen dort Osternester.“
Angelika B. (51)
Psychotherapeutin
Bild: Mario Urbantschitsch
„Wir fahren mit den Kindern zu Freunden nach Kottingbrunn in Niederösterreich. Da kommt dann der Osterhase und es gibt natürlich viele Geschenke.“
Alexander K. (57)
Jurist
Bild: Mario Urbantschitsch
„Bei uns läuft Ostern immer sehr ruhig ab. Wir gehen am Samstag immer in die Messe und am Ostersonntag kommt dann die Tante zu uns und wir lassen es uns gut gehen.“
Dorothea L. (49)
Ärztin
Bild: Mario Urbantschitsch
Insgesamt finden sich in den Nestern rund 5 Millionen Osterhasen und etwa 12 Millionen Ostereier in der ganzen Hauptstadt. Im Schnitt geben Wiener 50 Euro für das Osterfest aus. Geschenke spielen bei jenem Fest außerdem immer häufiger eine Rolle.
Osternester werden immer voller
„Die Zahl der Schenkenden ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen“, sagt dazu Wiens Handelsobfrau Margarete Gumprecht. 61 Prozent wollen ihre Kinder und Enkelkinder beschenken. Rund die Hälfte wird dem Partner eine Aufmerksamkeit überreichen.
Auch bei Alexander K. (57) wird der Osterhase heuer wieder fleißig sein, erzählt er. Seine Söhne Oskar und Toto haben jedenfalls eine lange Wunschliste. „Fußballschuhe, Fahrräder und Roller“, zählen sie auf. Erst müssen sie die Nester aber finden.
Die klassische Eier- oder Nestersuche zelebrieren 45 Prozent der Wiener, Eierpecken und Färben steht immerhin bei fast jedem Dritten auf der österlichen Aufgabenliste. Traditionen und Bräuche werden nach wie vor hochgehalten, genauso wie die Zeit mit der Familie.
Fährt zwar mancher aufs Land zu Verwandten oder Freunden, bleiben viele, wie Angelika B. (51), in der Stadt. Da und dort wird der Eiersucherei das Wetter jedenfalls keinen Strich durch die Rechnung machen. Der Ostersonntag wird, ungleich der unbeständigen Karwoche, besonders warm und vor allem von Sonnenschein geprägt sein.
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