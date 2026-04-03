Diese Geldleistungen gibt es für chronisch Kranke

Sieben Stufen beim Pflegegeld

Wer aufgrund psychischer oder körperlicher Beeinträchtigungen dauerhaft auf Betreuung und Pflege angewiesen ist, hat zudem Anspruch auf Pflegegeld. Dazu ist ein Antrag bei jenem Versicherungsträger nötig, der auch für die Pension zuständig ist. Meist ist das die PVA. Der Pflegebedarf und die genaue Höhe der Geldleistung werden durch Begutachtung ermittelt. Um Geld zu bekommen, muss ein Betreuungsbedarf von mindestens 65 Stunden pro Monat festgestellt werden. In Stufe 1 beträgt die Leistung aktuell 206,20 Euro, in der schwersten Stufe 2214,80 Euro. Dazu ist ein Pflegebedarf von mehr als 180 Stunden Voraussetzung, das entspricht mindestens einem Vollzeitjob.