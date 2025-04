Starke Schmerzen sind für PVA kein Grund für Kur

Alexander Dutzler versteht die Welt nicht mehr. Sein Leben lang hat der 55-Jährige aus Inzersdorf körperlich hart gearbeitet. Wegen massiven Beschwerden an Bandscheiben und Achillessehnen verübt er nun einen Bürojob. Nach einem Umbau in seinem Haus wurden die Beschwerden offenbar aber wieder schlimmer, also suchte Dutzler um eine Kur oder Reha bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) an.