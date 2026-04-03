Weitere Schule verbietet jetzt Nikotin-Zahnstocher

Strengere Regeln für Nikotinprodukte

Seit 1. April dürfen die Nikotinbeutel, die bei Jugendlichen seit Jahren hoch im Kurs stehen, nur mehr in Fachgeschäften verkauft werden. Onlineverkauf und der Verkauf durch Automaten sind – übrigens auch für E-Liquids – per Gesetzesänderung verboten. Österreich will damit den Jugendschutz stärken. „Wer online solche Produkte ersteht, macht sich strafbar“, heißt es auf Nachfrage aus dem zuständigen Finanzministerium. In Automaten dürfe der Lagerbestand noch bis zum Jahresende verkauft werden.