Hype um Zahnstocher sorgt an Schule für Wirbel

Verletzungsrisiko und Gefahr durch Nikotin

„Ein einziger solcher Zahnstocher kann so viel Nikotin enthalten wie mehrere Zigaretten“, warnt die Schulleitung. Risiken wie Schwindel, Herzrasen oder Übelkeit seien nicht auszuschließen. Auch der gesetzliche Jugendschutz spielt eine Rolle: Nikotinhaltige Zahnstocher dürfen schließlich erst ab 18 Jahren gekauft werden. Außerdem würden die Sticks, die auch zahlreiche Rapper und Prominente lässig im Mundwinkel tragen, den Unterricht stören. „Und beim Herumlaufen mit einem Zahnstocher im Mund besteht schließlich auch ein Verletzungsrisiko“, heißt es in dem Schreiben.