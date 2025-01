Alk, Tschik, Snus: Ab wann unsere Kids was dürfen

Österreich ist laut aktuellem Drogenbericht „ein Hochkonsumland“, was Alkohol und Nikotin betrifft. Und leider ist es eben auch eines vieler Suchtgift-Todesopfer. Die rechtliche Frage, ab wann unsere Sprösslinge Alk, Tschik, Snus und Co. konsumieren dürfen, haben wir uns angeschaut. Die Frage, ob das so auch gut ist, ist aber eine ganz andere – und trifft wohl uns alle.