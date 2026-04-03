Lawinenabgänge in Tirol fordern Einsatzkräfte

Auch zu Ostern sollte die Lawinensituation auf den Bergen keinesfalls unterschätzt werden – das beweisen aktuelle Ereignisse in Tirol! Am Karfreitag gab es schon Einsätze im Außerfern, wo es einen Verletzten zu beklagen gab, und im Stubaital. Bereits am Donnerstag gab es Lawinenalarm in der Axamer Lizum. Letztlich konnte dort aber Entwarnung gegeben werden. Erhöhte Vorsicht ist weiter geboten.