Frühlingssonne mit Haken: Wind mischt Ostern auf

Ganz Österreich freut sich auf milde Ostertage – doch das Wetter zeigt sich auch von seiner ruppigen Seite: Neben viel Sonne durchkreuzt kräftiger Wind die nahezu frühsommerliche Osterstimmung.
Schon der Karfreitag startet im Osten freundlich mit viel Sonne, doch im Bergland machen sich in der Früh vereinzelt ein paar Tropfen bemerkbar, oberhalb von rund 1000 Metern sind sogar Schneeflocken dabei. Am Nachmittag bilden sich nördlich der Alpen vermehrt Quellwolken und die Schauerneigung steigt – besonders vom Innviertel bis ins Mostviertel. Dazu frischt im Donauraum und im Osten ein lebhafter West- bis Nordwestwind auf. Die Tageshöchsttemperaturen bleiben hier noch unter der 20-Grad-Marke: 8 bis 17 Grad.
Windig bleibt es auch am Karsamstag: Von Vorarlberg bis Oberösterreich ziehen bereits in der Früh dichte Wolken auf, die sich im Tagesverlauf bis an den Alpenostrand ausbreiten. Entlang der Nordalpen setzt Regen ein. Der Wind weht im Donauraum mäßig, im Osten erneut auch lebhaft aus westlichen Richtungen. Freundlicher bleibt es von Osttirol bis ins Südburgenland mit zeitweise viel Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 19 Grad.
Der Ostersonntag bringt dann eine kleine Verschnaufpause: Nach teils nebeligem Start zeigt sich verbreitet die Sonne, dazu gesellen sich nur harmlose Schleier- und Quellwolken. Der Wind schwächt sich deutlich ab und weht nur noch schwach bis mäßig aus West. Mit 17 bis 23 Grad wird es zudem deutlich milder – ideales Wetter für die Ostereiersuche.
Doch schon am Ostermontag meldet sich der Wind wieder zurück: Bei einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix bleibt es im Süden meist trocken, während nördlich der Alpen und im Osten einzelne Regenschauer durchziehen. Dazu weht erneut mäßiger bis lebhafter West- bis Nordwestwind. Die Temperaturen erreichen bis zu 24 Grad!
Auch wenn sich das Osterwetter insgesamt von seiner frühlingshaften bis zu frühsommerlichen Seite zeigt, bleibt es vor allem durch den immer wieder auffrischenden Westwind wechselhaft – ruhige Verhältnisse gibt es kurzzeitig am Ostersonntag. Sollte die 25-Grad-Marke zu Ostern im Süden noch knapp verpasst werden, stehen die Chancen in der kommenden Woche gut. Zur Monatsmitte deutet sich allerdings wieder eine leichte Abkühlung an.
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