Frühlingssonne mit Haken: Wind mischt Ostern auf

Schon der Karfreitag startet im Osten freundlich mit viel Sonne, doch im Bergland machen sich in der Früh vereinzelt ein paar Tropfen bemerkbar, oberhalb von rund 1000 Metern sind sogar Schneeflocken dabei. Am Nachmittag bilden sich nördlich der Alpen vermehrt Quellwolken und die Schauerneigung steigt – besonders vom Innviertel bis ins Mostviertel. Dazu frischt im Donauraum und im Osten ein lebhafter West- bis Nordwestwind auf. Die Tageshöchsttemperaturen bleiben hier noch unter der 20-Grad-Marke: 8 bis 17 Grad.