Zwischen Lkw eingeklemmt: Frau schwer verletzt

Beim Eintreffen der Polizeistreife befanden sich die beiden Lkw noch in Unfallendlage. Die Verletzte lag am Boden und wurde bis zum Eintreffen weiterer Rettungskräfte erstversorgt. Anschließend wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Graz verbracht. Weitere Ermittlungen laufen.