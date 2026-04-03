Zwischen Lkw eingeklemmt: Frau schwer verletzt

Zu einem tragischen Arbeitsunfall kam es am Donnerstag in der südsteirischen Gemeinde Großklein. Eine 68-jährige Lkw-Lenkerin geriet zwischen zwei Lastfahrzeuge und wurde schwer verletzt.
Am Gründonnerstag gegen 18.15 Uhr ereignete sich im Ortsteil Mantrach ein schwerer Arbeitsunfall. Als eine Lkw-Lenkerin das Garagentor öffnen wollte, um ihren Lkw darin abzustellen, rollte dieser los. Grund dafür dürfte die zuvor nicht angezogene Handbremse gewesen sein.
Ehemann fuhr rückwärts in Garage
Die Frau rannte zurück zur Fahrerkabine, da sie die Bremse betätigen wollte. Im selben Moment fuhr ihr Gatte mit seinem Lkw rückwärts in Richtung Garage. Die 68-Jährige wurde zwischen beiden Lkw eingeklemmt.
Beim Eintreffen der Polizeistreife befanden sich die beiden Lkw noch in Unfallendlage. Die Verletzte lag am Boden und wurde bis zum Eintreffen weiterer Rettungskräfte erstversorgt. Anschließend wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Graz verbracht. Weitere Ermittlungen laufen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.