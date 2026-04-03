Nächtlicher Großeinsatz am Salzburger Hauptbahnhof

In der Nacht auf Karfreitag kam es zu einem Großeinsatz der Polizei am Salzburger Hauptbahnhof. Kurz nach Mitternacht gab es Tumulte zwischen mehreren Personen. Die Beamten waren mehrere Stunden vor Ort.
In der Nacht kam es am Hauptbahnhof am Südtiroler Platz zu mehreren Schlägereien. Die Situation war zunächst unübersichtlich.
Zwei ukrainische Staatsbürger im Alter von 21 und 23 Jahren schlugen laut Polizei auf einen 26-jährigen Afghanen ein. Der 26-Jährige erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Beschuldigten wurden von der Polizei festgenommen. Der genaue Sachverhalt ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
Aufgrund der sprachlichen Unterschiede waren die Beamten zudem gefordert. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften im Einsatz.
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