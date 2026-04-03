Nächtlicher Großeinsatz am Salzburger Hauptbahnhof

Zwei ukrainische Staatsbürger im Alter von 21 und 23 Jahren schlugen laut Polizei auf einen 26-jährigen Afghanen ein. Der 26-Jährige erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Beschuldigten wurden von der Polizei festgenommen. Der genaue Sachverhalt ist noch Gegenstand der Ermittlungen.