Die Benko-Deals von „Schlossherr“ Walter Ruck

Der umstrittene Kammer-Boss Walter Ruck gönnt sich ein Zweitbüro bei Schloss Hernstein. Doch das ist bei Weitem nicht alles: Neue Unterlagen zeigen, in welchem Umfang René Benkos Signa-Gruppe von Millionen-Geschäften mit der Wirtschaftskammer Wien profitierte.
Auch nach dem Interview des Präsidenten bei krone.tv kommt die Wiener Wirtschaftskammer nicht zur Ruhe. Erneut geht es um die millionenschweren Immobilien-Deals mit der mittlerweile insolventen Signa von Beton-Jongleur René Benko aus dem Frühjahr 2019. Damals verkaufte die Wiener Kammer zwei Immobilien – das „Gewerbehaus“ im dritten Bezirk und das Palais Festetics im neunten Bezirk. Die beiden Verkäufe waren Teil eines größeren Deals rund um die heutige Zentrale am Praterstern. Neue Details liegen der „Krone“ nun vor.
