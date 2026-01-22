Die Benko-Deals von „Schlossherr“ Walter Ruck

Auch nach dem Interview des Präsidenten bei krone.tv kommt die Wiener Wirtschaftskammer nicht zur Ruhe. Erneut geht es um die millionenschweren Immobilien-Deals mit der mittlerweile insolventen Signa von Beton-Jongleur René Benko aus dem Frühjahr 2019. Damals verkaufte die Wiener Kammer zwei Immobilien – das „Gewerbehaus“ im dritten Bezirk und das Palais Festetics im neunten Bezirk. Die beiden Verkäufe waren Teil eines größeren Deals rund um die heutige Zentrale am Praterstern. Neue Details liegen der „Krone“ nun vor.