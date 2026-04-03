Altach hat Revanchegelüste vor dem Duell mit Ried

Heute (19.30) haben die Rheindörfler die Chance, diese Scharte auszuwetzen. „Wir müssen ans Maximum kommen, alles auf den Platz bringen, dann können wir gegen jeden gewinnen – auch gegen Ried,“ sagt Trainer Ognjen Zaric. Der Trainer spricht auch davon, dass man diesmal besser auf die Spielweise der Oberösterreicher vorbereitet sei, als das im Herbst der Fall war – als Zaric noch nicht der Trainer war. „Im Herbst war Altach harmlos, hatte keine wirkliche Torchance, diesmal müssen wir uns deutlich mehr zutrauen. Und die Räume im Angriff besser bespielen als damals im Dezember 2025.“