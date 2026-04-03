Bis 2040 wächst Bevölkerung, dann geht es bergab

Die Zahl der Menschen, die über 65 Jahre alt werden, soll in den kommenden Jahrzehnten in Oberösterreich weiter ansteigen. Oberösterreich wird künftig bis zu 1,57 Millionen Einwohner zählen – dann geht es wieder bergab. Die Lebenserwartung steigt, dafür geht die Zuwanderung zurück.
Es sind spannende Zahlen, die die Statistik Austria am Donnerstag präsentierte. Sie zeigen, wie sich die Bevölkerungszahlen in den kommenden Jahrzehnten entwickeln werden. Bundesweit wird damit gerechnet, dass 2040 schon 9,4 Millionen Menschen in Österreich leben – aktuell sind es „nur“ 9,2 Millionen. Auch in Oberösterreich wird bis 2040 ein leichtes Bevölkerungswachstum zu verzeichnen sein.
Negative Geburtenbilanz
Rund 1,57 Millionen Menschen werden dann im Land ob der Enns leben, derzeit sind es 1,53 Millionen. Danach geht es aber bergab. Denn laut Berechnungen werden im Jahr 2060 geschätzt 1,53 Millionen und im Jahr 2080 nur noch 1,49 Millionen Menschen in Oberösterreich leben. Ein Grund: Die internationale Zuwanderung nimmt in den kommenden Jahren ab, gleichzeitig bleibt die Geburtenbilanz negativ. Das heißt, es sterben deutlich mehr Menschen, als geboren werden.
Bevölkerung wird deutlich altern
Allerdings weist Oberösterreich noch immer die höchste Fertilitätsrate aller Bundesländer aus. 2024 waren es 1,45 Kinder pro Frau, 2025 sogar 1,52. Generell wird die Bevölkerung deutlich altern: Der Anteil der über 65-Jährigen soll von 20 (2024) auf 30 Prozent (2080) steigen. Die Zahl der unter 20-Jährigen wird hingegen leicht abnehmen. 2024 waren es noch 20 Prozent, 2040 sollen es 18 sein. Zum Vergleich: In Kärnten dürfte die Zahl der „Jungen“ im Jahr 2080 nur noch bei 15 Prozent liegen.
Die größte Bevölkerungsgruppe ist die der 20- bis 65-Jährigen. In absoluten Zahlen waren das 918.898 Oberösterreicher, die 2024 in diesem Alter waren. 2040 werden es noch 862.824 sein und bis 2080 sinkt die Zahl auf exakt 786.457. In puncto Lebenserwartung gibt es einen positiven Trend: Diese soll 2080 bei Männern bei 87,39 Jahren und bei Frauen sogar bei 90,52 liegen.
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