Bis 2040 wächst Bevölkerung, dann geht es bergab

Bevölkerung wird deutlich altern

Allerdings weist Oberösterreich noch immer die höchste Fertilitätsrate aller Bundesländer aus. 2024 waren es 1,45 Kinder pro Frau, 2025 sogar 1,52. Generell wird die Bevölkerung deutlich altern: Der Anteil der über 65-Jährigen soll von 20 (2024) auf 30 Prozent (2080) steigen. Die Zahl der unter 20-Jährigen wird hingegen leicht abnehmen. 2024 waren es noch 20 Prozent, 2040 sollen es 18 sein. Zum Vergleich: In Kärnten dürfte die Zahl der „Jungen“ im Jahr 2080 nur noch bei 15 Prozent liegen.