Winklers Spagat zwischen Zuckerbrot und Peitsche

Volle rote Breitseite gegen ÖVP und FPÖ

Offenbar erfolglos – denn seit etwa einer Woche hat der Obergenosse seine Strategie geändert: „Auf sie mit Gebrüll“ lautet nun die Devise. Am heftigsten bekommt das Manfred Haimbuchner zu spüren. Den FPÖ-Chef bezeichnete Winkler zuletzt als „Maschinenstürmer“ – ein sozialistischer Kampfbegriff aus der industriellen Revolution -, weil dieser „in ideologischer Verblendung in die energiepolitische Vergangenheit“ marschiere.