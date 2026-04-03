Winklers Spagat zwischen Zuckerbrot und Peitsche

Unter Martin Winkler soll die SPÖ wieder mehr Bedeutung in Oberösterreichs politischer Landschaft erlangen. Zum Regieren bräuchte sie aber ÖVP oder SPÖ als Partner. Lange machte der SPÖ-Chef den beiden Parteien Avancen. Jetzt ändert er seine Strategie und attackiert Stelzer und Haimbuchner scharf.
Mit Martin Winkler, der seit einem Jahr die Partei anführt, soll der SPÖ der Weg zurück aus der Bedeutungslosigkeit – sie stellt eines von neun Regierungsmitgliedern – gelingen. Aber wie?
Zunächst versuchte es der Polit-Quereinsteiger mit Diplomatie: Winkler schloss im ORF eine Zusammenarbeit mit der FPÖ nicht aus, der ÖVP diente er sich als Alternative zum blauen Koalitionspartner an. „Meine Hand zur ÖVP bleibt ausgestreckt“, wiederholte Winkler gebetsmühlenartig bei so gut wie jedem öffentlichen Auftritt.
Volle rote Breitseite gegen ÖVP und FPÖ
Offenbar erfolglos – denn seit etwa einer Woche hat der Obergenosse seine Strategie geändert: „Auf sie mit Gebrüll“ lautet nun die Devise. Am heftigsten bekommt das Manfred Haimbuchner zu spüren. Den FPÖ-Chef bezeichnete Winkler zuletzt als „Maschinenstürmer“ – ein sozialistischer Kampfbegriff aus der industriellen Revolution -, weil dieser „in ideologischer Verblendung in die energiepolitische Vergangenheit“ marschiere.
Dessen Idee einer eigenen Gesundheitskasse für Migranten ist für Winkler eine „ahnungs- und respektlose Attacke auf ausländische Leistungsträger“. „Sheriff Haimbuchner“ sei für die Funktion des Landeshauptmanns „völlig ungeeignet“. Die ÖVP wähnt Winkler indes angesichts aktueller Umfragen „am Vorabend ihres Machtverlustes weiter im Machtrausch“. LH Thomas Stelzer genieße „das Gefühl schrankenloser Machtausübung“.
Was steckt hinter diesem Winkler-Plan? Ein Parteichef, der Ecken und Kanten zeigt? Oder das panische Um-Sich-Schlagen eines Verzweifelten?
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.