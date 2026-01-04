Verflixte Ehe mit Rechts oder Liebäugeln mit Links

SPÖ-Kritik immer mit „ausgestreckter Hand“

Noch dazu, weil seit dem Amtsantritt von Martin Winkler als SPÖ-Chef auch die linke Hemisphäre der Landespolitik in Bewegung geraten ist. Bei aller Kritik, die Winkler immer wieder an Schwarz-Blau äußert – besonders in Sachen Energie-, Wirtschafts- und Gemeindepolitik -, macht er doch stets klar, was sein Ziel ist: eine Koalition mit der ÖVP. Daher ist bei jeder Spitze, die Winkler gegen die Chefs der Landesregierung setzt, immer auch von „ausgestreckter Hand“ an Stelzer und einem gemeinsamen Kurswechsel die Rede.