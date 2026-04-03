Todkranke Ines (34) zu Sarah Connor eingeladen

Einer jungen Frau wurde ihr letzter großer Wunsch noch erfüllt: Sie durfte am Konzert der deutschen Popsängerin in Wien teilnehmen. Das Team der Rollenden Engel ermöglichte ihr das kurzerhand. In der Stadthalle kam es für die 34-Jährige dann auch zu einem für sie ergreifenden Moment, als Sarah Connor auf sie aufmerksam wurde.
Es war die Musik von Sarah Connor, die Ines während ihrer Chemotherapien Kraft und neue Lebensfreude gegeben hatte. Leider ist die Krebserkrankung der jungen Frau mittlerweile aber so weit fortgeschritten, dass ihr nicht mehr viel Zeit auf Erden bleibt.
Idol live sehen
Ihre Mama Martina wandte sich deshalb an den Verein Rollende Engel mit der Bitte, der Tochter noch den letzten großen Wunsch zu erfüllen: Sarah Connor live zu erleben.
„Wir haben Ines in die Wiener Stadthalle gebracht, wo sie nahe der Bühne den Auftritt von Sarah Connor miterleben konnte“, sagt Florian Aichhorn von den Rollenden Engeln. Das Konzert wurde für die todkranke Frau zu einem bewegenden Erlebnis.
Mit Scheinwerfern angeleuchtet
Neben der mitreißenden Stimmung und der musikalischen Darbietung gab es noch einen ganz besonderen Gänsehautmoment, der die 34-Jährige zutiefst berührte. „Wir haben Ines mit den Scheinwerfern unserer Trage angeleuchtet. Sarah Connor hat das gesehen, die Daumen hoch gezeigt, ihr Küsschen zugeworfen und gewunken.“ Erschöpft, aber überglücklich wurde Ines danach zurück auf die Hospizstation nach Linz gebracht.
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