Todkranke Ines (34) zu Sarah Connor eingeladen

Es war die Musik von Sarah Connor, die Ines während ihrer Chemotherapien Kraft und neue Lebensfreude gegeben hatte. Leider ist die Krebserkrankung der jungen Frau mittlerweile aber so weit fortgeschritten, dass ihr nicht mehr viel Zeit auf Erden bleibt.

Idol live sehen

Ihre Mama Martina wandte sich deshalb an den Verein Rollende Engel mit der Bitte, der Tochter noch den letzten großen Wunsch zu erfüllen: Sarah Connor live zu erleben.