„Ein Spieler, wie jeder andere im Team auch“

Bei Salzburgligist Hallwang kann man mit dem bisherigen Verlauf des Frühjahrs durchaus zufrieden sein. Die Flachgauer rangieren zwar weiterhin abgeschlagen am Tabellenende, holten jedoch schon mehr als doppelt so viele Punkte wie noch im Herbst. „Die Mannschaft zieht gut mit und wir haben trotz der Tabellensituation eine gute Stimmung im Team“, sagte Chefcoach Paul Zeyringer.