„Ein Spieler, wie jeder andere im Team auch“

Das sieht man im Fußball sicher auch nicht alle Tage! Hallwangs-Trainer Paul Zeyringer hat zu einem Spieler des Salzburgligisten ein spezielles Verhältnis. Im Gespräch mit der „Krone“ will der Trainer-Youngster von einer besonderen Bindung aber nichts wissen.
Bei Salzburgligist Hallwang kann man mit dem bisherigen Verlauf des Frühjahrs durchaus zufrieden sein. Die Flachgauer rangieren zwar weiterhin abgeschlagen am Tabellenende, holten jedoch schon mehr als doppelt so viele Punkte wie noch im Herbst. „Die Mannschaft zieht gut mit und wir haben trotz der Tabellensituation eine gute Stimmung im Team“, sagte Chefcoach Paul Zeyringer.
Der 30-Jährige trainiert in Hallwang nicht nur eine motivierte Truppe, sondern auch seinen Bruder Jonathan, der heuer in drei Einsätzen bereits einmal traf. Sonderbehandlung? Nein! „Sicher ist das irgendwie besonders. Aber er ist für mich ein Spieler, wie jeder andere auch“, versichert der Übungsleiter.
Tabellenführer Grödig vor der Brust
Nach der 0:2-Pleite vergangenen Freitag gegen Puch geht‘s für die Hallwanger heute gegen Tabellenführer Grödig um Punkte.
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