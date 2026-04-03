Gläubiger Austrianer über Heimspiel am Karfreitag

Die Austria geht am heutigen Karfreitag auf Punktejagd, empfängt in der 2. Liga Bregenz (18). Für einen Violetten ist es dieses Mal etwas mehr als nur ein wichtiges Heimspiel. Die Rede ist von Florian Rieder, der gläubiger und praktizierender Christ ist. Trotzdem stellt er klar: „Auch wenn der Karfreitag im Christentum wichtig ist, freue ich mich auf die Partie. Als Fußballer hatte ich das schon so oft. Ich würde nie sagen, dass ich lieber frei hätte. Ich liebe es, zu spielen und ich gebe alles, um erfolgreich zu sein.“