In Quali-Gruppe sieglose Schweden fahren zur WM!

Zwei Mal gleichen die Polen aus, ein drittes Mal nicht

In Solna entwickelte sich in der Neuauflage des Playoff-Finales vor vier Jahren, das Polen mit 2:0 für sich entschieden hatte, eine spannende Begegnung. Anthony Elanga brachte die Gastgeber mit einem platzierten Schuss in Führung (20.), die in der Folge dominanten Polen glichen durch Nicola Zalewski (33.) verdient aus. Kurz vor der Pause köpfelte Gustaf Lagerbielke (44.) die effektiven Schweden wieder in Front. Nach dem Seitenwechsel gelang Karol Swiderski (55.) der erneute Ausgleich. Doch Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres (88.) bewies kurz vor Schluss seinen Torinstinkt und versenkte einen Abpraller aus kurzer Distanz im Netz.