In Quali-Gruppe sieglose Schweden fahren zur WM!

Knapp, aber doch: Schweden und die Türkei haben sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika qualifiziert! In ihren hochbrisanten Playoff-Finali gewannen sowohl der WM-Dritte von 1994 als auch jener von 2002 mit einem Treffer Unterschied. Während die Schweden daheim gegen Polen mit 3:2 siegreich blieben, beendeten die Türken das Quali-Märchen der von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda betreuten Kosovaren durch einen 1:0-Auswärtserfolg.
Die Türkei dominierte im Kosovo zwar das Spielgeschehen, kam aber lange zu keinen Großchancen. Im Regen von Pristina fand die Foda-Elf in der ersten Hälfte sogar die gefährlichste Möglichkeit vor, einen Versuch von Fisnik Asllani lenkte Türkei-Schlussmann Ugurcan Cakir noch an die Latte (29.). In der 53. Minute drückte Aktürkoglu einen Schuss von Orkun Kökcü zur viel umjubelten Führung über die Linie. Der Treffer besiegelte die dritte WM-Teilnahme der Türkei nach 1954 und 2002.
Zwei Mal gleichen die Polen aus, ein drittes Mal nicht
In Solna entwickelte sich in der Neuauflage des Playoff-Finales vor vier Jahren, das Polen mit 2:0 für sich entschieden hatte, eine spannende Begegnung. Anthony Elanga brachte die Gastgeber mit einem platzierten Schuss in Führung (20.), die in der Folge dominanten Polen glichen durch Nicola Zalewski (33.) verdient aus. Kurz vor der Pause köpfelte Gustaf Lagerbielke (44.) die effektiven Schweden wieder in Front. Nach dem Seitenwechsel gelang Karol Swiderski (55.) der erneute Ausgleich. Doch Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres (88.) bewies kurz vor Schluss seinen Torinstinkt und versenkte einen Abpraller aus kurzer Distanz im Netz.
Kurios: In der Gruppenphase der WM-Qualifikation hatten die Schweden in sechs Partien keinen einzigen Sieg eingefahren, waren mit gerade einmal zwei Punkten nur Letzter geworden. Das Schlupfloch war, dass sie in der C-Liga der Nations League ihre Gruppe gegen die Slowakei, Estland und Aserbaidschan gewonnen hatten – und damit das Ticket für das Playoff lösten. Und nach dem 3:1 gegen die Ukraine im Halbfinale am Freitag legten die Schweden heute gegen Polen nach …
Die Playoff-Final-Ergebnisse:
Schweden – Polen 3:2 (2:1)
Solna
Tore: Elanga (20.), Lagerbielke (44.), Gyökeres (88.) bzw. Zalewski (33.), Swiderski (55.)
Kosovo – Türkei 0:1 (0:0)
Pristina
Tor: Aktürkoglu (53.)
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