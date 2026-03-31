WM-Quali: Showdown mit Italien ab 20.45 Uhr LIVE

Schweden erneut gegen Polen

Schweden und Polen treffen zum zweiten Mal hintereinander im Play-off-Finale um ein WM-Ticket aufeinander. Vor vier Jahren hatte sich Polen mit einem 2:0 in Chorzow für das Turnier in Katar qualifiziert, damals trafen Robert Lewandowski und Piotr Zielinski. Das Duo war auch am Donnerstag beim 2:1 im Halbfinale gegen Albanien erfolgreich. Für Schweden soll Viktor Gyökeres in Solna erneut zum Erfolgsgaranten werden, der Arsenal-Torjäger hatte beim 3:1 gegen die Ukraine mit einem Dreierpack brilliert.