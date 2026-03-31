WM-Quali: Showdown mit Italien ab 20.45 Uhr LIVE

Showdown in der WM-Qualifikation: Acht Teams kämpfen heute im Play-off-Finale um vier Tickets für die WM im Sommer. Mit sportkrone.at sind Sie bei allen vier Spielen ab 20.45 Uhr in der Konferenz dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Für Italien geht es um das Ende einer bitteren Durststrecke. Sowohl 2018 als auch 2022 musste die Squadra Azzurra bei der Weltmeisterschaft zuschauen, im Play-off-Finale in Bosnien-Herzegowina wollen die Italiener die Nerven bewahren und auf die WM-Bühne zurückkehren.
Für die Mannschaft von Teamchef Gennaro Gattuso geht es in Zenica nicht nur gegen Torjäger Edin Dzeko (40) und Salzburgs Teenager Kerim Alajbegovic (18), sondern vor allem um ein Erfolgserlebnis für die stolze, aber oft geschundene italienische Fußball-Seele. Zweimal war der Europameister 2021 zuletzt im Play-off zur WM gescheitert, zu einem dritten Mal soll es für den viermaligen Weltmeister freilich nicht kommen. „Der größte Feind ist die Angst“, beschrieb die „Gazzetta dello Sport“ die Ausgangslage vor dem Entscheidungsspiel.
Schweden erneut gegen Polen
Schweden und Polen treffen zum zweiten Mal hintereinander im Play-off-Finale um ein WM-Ticket aufeinander. Vor vier Jahren hatte sich Polen mit einem 2:0 in Chorzow für das Turnier in Katar qualifiziert, damals trafen Robert Lewandowski und Piotr Zielinski. Das Duo war auch am Donnerstag beim 2:1 im Halbfinale gegen Albanien erfolgreich. Für Schweden soll Viktor Gyökeres in Solna erneut zum Erfolgsgaranten werden, der Arsenal-Torjäger hatte beim 3:1 gegen die Ukraine mit einem Dreierpack brilliert.
Kosovo-Teamchef Foda träumt von Sensation
Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda darf unterdessen weiter von der WM-Sensation mit dem Kosovo träumen. Die Foda-Truppe setzte sich im Halbfinale gegen die Slowakei mit 4:3 durch und empfängt nun die Türkei, die den Aufstieg mit einem 1:0 gegen Rumänien schaffte. „Wir sind gerade in Euphorie, aber wir müssen das letzte Spiel gelassen angehen“, betonte Foda. Der Kosovo hofft auf die Premiere bei einem Großereignis, die favorisierte Türkei auf die dritte WM-Teilnahme nach 1954 und 2002.
Im vierten Match der Play-offs treffen Tschechien und Dänemark aufeinander.
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