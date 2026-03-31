Kajakfahrer vermisst – Suche in Teufelsschlucht

Seit dem frühen Dienstagabend läuft in der Teufelsschlucht bei Lofer (Salzburg) eine großangelegte Suchaktion nach einem verschollenen Kajakfahrer. Seine Kollegen hatten den Mann als vermisst gemeldet. Derzeit ist die Lage höchst unklar ...
Der Alarm wurde gegen 18.30 Uhr ausgelöst. Aufgrund der schwierigen Bedingungen im Wildwasser der Teufelsschlucht ist ein massives Aufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Die Wasserrettung ist mit mehreren Einheiten aus Österreich und Bayern im Einsatz, der Notarzthubschrauber „Martin 6“ und ein Polizeihubschrauber unterstützen die Suche von der Luft aus. Feuerwehr und Rotes Kreuz sind ebenfalls vor Ort.
Die Suche läuft derzeit trotz der Dunkelheit weiter. Die Suchmaßnahmen konzentrieren sich aktuell auf den unmittelbaren Bereich der Schlucht.
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