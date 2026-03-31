Täglich berichten die Medien von Gewaltverbrechen in Österreich. Die neue Kriminalstatistik bestätigt, dass diese im Vergleich zu den vergangenen Jahren gestiegen sind. Unsere Frage vom 31. März lautet: „Fühlen Sie sich in Österreich noch sicher?“
Wie ist es um Ihr Sicherheitsgefühl bestellt? Treffen Sie Vorkehrungen, um beispielsweise in der Nacht nicht allein unterwegs sein zu müssen? Wie achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und die Ihrer Familie?
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