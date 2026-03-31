Ohne Regiomobil wird „letzte Meile“ zur Last

Neue Lösung spart Kosten

Eine derartige Alternative gibt es ab Mittwoch bereits in Leibnitz. „Wir waren seit November auf der Suche nach einem Ersatz. Das Taxiunternehmen Remmo ist dann auf uns zugekommen und hat uns mit seinem Vorschlag überzeugt“, erzählt Bürgermeister Daniel Kos (FPÖ). Das neue Modell funktioniert dabei gleich wie Regiomobil: Die bekannten Haltestellen und Betriebszeiten des Vorgängers werden beibehalten, der Tarif wird angepasst. Für Kos ist das eine erfreuliche Lösung: „Als Stadt zahlen wir auch hier einen Beitrag dazu. Bei gleichbleibendem Service für die Fahrgäste kommt es für uns aber zu Einsparungen in der Höhe von rund 120.000 Euro.“