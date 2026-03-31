Trockenheit: Osterfeuer nicht pauschal verboten

So ein Feuer ist immer eine Ausnahme

Ausnahmen werden aber für Brauchtumsfeuer gewährt; darunter fallen in Österreich sechs Traditionen: Feuer zu Ehren von Ciril und Metod, am Vorabend des 5. Juli; Feuer in den Alpen, am zweiten Samstag im August; Georgsfeuer, in der Zeit von 22. April bis 24. April; 10. Oktober-Feuer in der Nacht von 9. auf 10. Oktober; Sonnwend- und Johannisfeuer, in der Zeit von 21. bis 24. Juni, sowie Osterfeuer und Fackelschwingen in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag.