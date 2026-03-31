Firstfeier für neues Clubheim in Dornbirn

Es war einer der größten Feuerwehreinsätze der vergangenen Jahre im Raum Dornbirn: Am frühen Morgen des 16. Dezember 2024 wurden viele Anrainer des Stadtteils Rohrbach durch laute Explosionen aus dem Schlaf gerissen. Die Ursache dafür war schnell ausgemacht: Das Clubheim des Fußballvereins Admira Dornbirn stand lichterloh in Flammen, dabei detonierten auch mehrere Gaskartuschen. Obwohl die umliegenden Feuerwehren binnen weniger Minuten vor Ort waren, gab es nichts mehr zu retten – das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern ab, rund 20 Mannschaften standen plötzlich ohne Räumlichkeiten da. Bis heute ist die Ursache für das Inferno nicht geklärt, Brandstiftungsgerüchte halten sich hartnäckig.