Nach Inferno: Langes Warten auf neues Clubheim

Keine allzu guten Nachrichten für Fußballfans und Kicker: Das am Montagmorgen komplett ausgebrannte Admira-Clubheim, das rund 20 Mannschaften Trainingsstätte war, wird noch länger eine Baustelle bleiben. Wie die Stadt Dornbirn am Freitag informierte, müssen sich die Sportler bis Frühjahr 2026 mit einem Provisorium zufrieden geben. „Es ist unser Ziel, die Situation so rasch wie möglich zu stabilisieren und sowohl eine provisorische Lösung als auch den Neubau des Clubheims zügig voranzutreiben“, erklärte Bürgermeisterin Andrea Kaufmann.