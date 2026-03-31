Drei Verdächtige nach Golddiebstahl geschnappt

Am 20. Oktober 2025 beendete der 41-Jährige seine Tätigkeit und fuhr zurück in die Heimat. Nur fünf Tage später kam er allerdings mit zwei Komplizen (23 und 38) zurück in den Bezirk Schärding. Während der 38-Jährige im Auto wartete, öffneten die beiden anderen Rumänen dank der ihnen mitgeteilten Zahlenkombination den Zugang zu den Wohnräumen. Sie schlichen sich zum Versteck und stahlen Goldbarren und Münzen. Mit ihrer wertvollen Beute fuhr das Trio dann sofort wieder zurück in die Heimat.