Vorarlberg hat den billigsten Strom Österreichs

Mit 1. April treten in Österreich neue Stromtarife in Kraft. Der landeseigene Energieversorger Illwerke-VKW wird – wie bereits in den vergangnen Monaten – auch weiterhin den günstigsten Tarif unter allen Landesenergieversorgern anbieten: Der reine Energiepreis liegt bei 9,9 Cent pro Kilowattstunde. Zusammen mit den vergleichsweise niedrigen Netzkosten ergibt sich für Vorarlberger Haushalte der billigste Gesamtpreis für Strom in ganz Österreich.