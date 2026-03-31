Vorarlberg hat den billigsten Strom Österreichs

Ab 1. April gelten neue Stromtarife. Die gute Nachricht für alle Vorarlberger: Der Landesenergieversorger Illwerke-VKW bietet den günstigsten Tarif in ganz Österreich. Landeshauptmann Markus Wallner betont, dass dies ein starkes Zeichen in unsicheren Zeiten sei.
Mit 1. April treten in Österreich neue Stromtarife in Kraft. Der landeseigene Energieversorger Illwerke-VKW wird – wie bereits in den vergangnen Monaten – auch weiterhin den günstigsten Tarif unter allen Landesenergieversorgern anbieten: Der reine Energiepreis liegt bei 9,9 Cent pro Kilowattstunde. Zusammen mit den vergleichsweise niedrigen Netzkosten ergibt sich für Vorarlberger Haushalte der billigste Gesamtpreis für Strom in ganz Österreich.
Verlässliche Energiepolitik
Landeshauptmann Wallner betont, dass dies angesichts der globalen Gemengelage keine Selbstverständlichkeit sei. Weltweit gebe es große Unsicherheiten mit Auswirkungen auf Energiepreise, die Versorgung und die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. Umso wichtiger sei eine Energiepolitik, die nicht auf kurzfristigen Schlagzeilen, sondern auf klaren Grundsätzen basiere. Vorarlberg verfolge hier einen konsequenten Weg.
Drei Säulen der Energiestrategie
Die Energiestrategie des Landes stütze sich auf drei zentrale Leitlinien, so Wallner. An erster Stelle stünden Versorgungssicherheit, Leistbarkeit und Nachhaltigkeit. Gleichzeitig gibt sich der Landeshauptmann bezüglich weiterer Prognosen sehr vorsichtig: Niemand könne heute seriös sagen, wie sich die internationalen Märkte in den kommenden Monaten entwickeln werden.
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