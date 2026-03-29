Wer wirklich spart – und wer draufzahlt

Wer den Stromverbrauch steuern kann, profitiert

Damit wird auch klar, für wen sich der Tarif eignet. Auer betont: „Vor allem Pensionisten oder Menschen im Homeoffice, die tagsüber viel Zeit zu Hause verbringen und ihren Stromverbrauch bewusst steuern können, profitieren.“ Wer Waschmaschine, Geschirrspüler oder andere Geräte gezielt zu Mittag laufen lässt, kann die günstigeren Preise nutzen. Für klassische Arbeitnehmer hingegen, die tagsüber außer Haus sind, bleibt dieses Sparpotenzial meist nur theoretisch. Der Stromverbrauch verlagert sich hier eher in die Morgen- und Abendstunden – also genau in jene Zeiten, in denen ’Strom Duo’ keinen Vorteil bietet. In diesen Fällen ist ’Strom Einfach’ in der Regel die günstigere und vor allem unkompliziertere Variante.