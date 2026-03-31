Polizei jagt Einbrecher in Ischgl mit Pistenraupen

Mit Turnschuhen im Wald versteckt

Letztlich konnten die zwei Tatverdächtigen gefasst werden. Sie hatten sich unterhalb einer Piste in einem Waldstück versteckt. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um zwei Kosovaren im Alter von 19 und 31 Jahren, die für einen derartigen Coup im Skigebiet alles andere als „winterfest“ bekleidet waren. Unter anderem trugen die Männer lediglich Turnschuhe.