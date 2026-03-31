Polizei jagt Einbrecher in Ischgl mit Pistenraupen

Szenen wie im Film spielten sich im Tiroler Wintersportmekka Ischgl ab: Zwei Einbrecher „bedienten“ sich mitten in der Nacht in einem Bergrestaurant im Skigebiet und ergriffen daraufhin über die Pisten die Flucht. Ein Mitarbeiter beobachtete das Duo und schlug Alarm. Die Polizei rückte daraufhin zur Fahndung an – mit Pistenraupen!
Dort, wo sich untertags Tausende Skifahrer tummeln, kam es bereits in der Nacht auf Montag zu einem spektakulären und alles andere als alltäglichen Polizeieinsatz: Mitten im Skigebiet von Ischgl!
Was war passiert? Gegen 2 Uhr verschafften sich zwei zunächst unbekannte Einbrecher Zutritt zu einem Bergrestaurant. Das kriminelle Duo plünderte Kassen im Büro und machte sich daraufhin mit dem erbeuteten Bargeld aus dem Staub. Die Täter flüchteten über die Skipiste in Richtung Tal.
Hausmeister schlug Alarm
Der Hausmeister, der im Gebäude seine Unterkunft hat, bekam von dem nächtlichen Besuch Wind und alarmierte sofort die Polizei. Mit einem normalen Einsatzfahrzeug war in diesem Fall aber nichts zu machen – also musste rasch ein „Plan P“ her – P steht hier für Pistenraupe!
Aufgrund der entdeckten Fußspuren im Neuschnee konnte der Suchradius rasch deutlich eingegrenzt werden.
Ein Ermittler zur „Krone“
Polizisten der Inspektion Ischgl wurden mit Pistenfahrzeugen ins Skigebiet gebracht. Die Fahndung konnte somit starten. „Aufgrund der entdeckten Fußspuren im Neuschnee konnte der Suchradius rasch deutlich eingegrenzt werden“, schildert ein Ermittler gegenüber der „Krone“.
Mit Turnschuhen im Wald versteckt
Letztlich konnten die zwei Tatverdächtigen gefasst werden. Sie hatten sich unterhalb einer Piste in einem Waldstück versteckt. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um zwei Kosovaren im Alter von 19 und 31 Jahren, die für einen derartigen Coup im Skigebiet alles andere als „winterfest“ bekleidet waren. Unter anderem trugen die Männer lediglich Turnschuhe.
Mit „Pistenraupen-Taxi“ ins Tal
Jedenfalls klickten die Handschellen. Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen und – wie kann es anders sein – mit dem „Pistenraupen-Taxi“ ins Tal gebracht. Nach der erfolgten Einvernahme wurde das Duo in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.
Weitere Ermittlungen in diesem spektakulären Fall sind derzeit noch im Gange – unter anderem wird derzeit nicht ausgeschlossen, dass es möglicherweise noch einen dritten Tatbeteiligten gibt ...
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