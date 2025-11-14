Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verfolgung in Tirol

Alkolenker flüchtet über Skipiste – Schussabgabe!

Tirol
14.11.2025 14:34
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Eine wilde und vor allem spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich in der Nacht auf Freitag ein 26-jähriger Autolenker im Tiroler Zillertal: Der Betrunkene versuchte vor der Polizei zu flüchten – die Wahnsinnsfahrt führte letztlich sogar über einen Forstweg ins Skigebiet, wo der Lenker ausstieg und die Piste hinunterlief. Erst als die Beamten Warnschüsse abfeuerten, gab der Verdächtige auf.

0 Kommentare

Kurz vor Mitternacht geriet der „Pkw mit auffälliger Fahrweise“ auf der B169 Zillertalstraße ins Visier einer Polizeistreife. „Das Fahrzeug kam wiederholt von der Fahrspur ab und geriet mehrmals auf das rechte Bankett“, schildern die Ermittler. Die Beamten forderten den Lenker mittels „deutlicher Zeichen“ zum Anhalten auf. Doch dieser hatte keine Lust – und drückte aufs Gas.

Im Skigebiet auf Kuppe aufgesessen
Im Ortsgebiet habe er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um bis zu 77 km/h überschritten. „Die Fahrt führte schließlich über einen Forstweg in ein Skigebiet, wo der Pkw auf einer Geländekuppe aufsaß und zum Stillstand kam“, schildern die Ermittler die spektakulären Szenen.

Zitat Icon

Er lief trotz völliger Dunkelheit die steile Skipiste hinab. Da er sämtliche Zurufe und Anhalteaufforderungen ignorierte, gaben die Beamten Schreckschüsse ab.

Die Ermittler von der Polizei

Der Lenker stieg daraufhin aus und flüchtete zu Fuß weiter. „Er lief trotz völliger Dunkelheit die steile Skipiste hinab. Da er sämtliche Zurufe und Anhalteaufforderungen ignorierte, gaben die Beamten Schreckschüsse ab.“

Verdächtiger warf sich auf den Boden
Daraufhin habe der Mann aufgegeben und seine Flucht beendet. „Er legte sich zu Boden und konnte festgenommen werden“, so die Ermittler weiter. Durch die Schussabgabe sei weder Personen- noch Sachschaden entstanden, wurde vonseiten der Exekutive betont.

Schein futsch, Auto beschlagnahmt
Beim Verdächtigen handelt es sich um einen 26-jährigen Einheimischen. Die Fluchtstrecke habe insgesamt rund 20 Kilometer betragen. Ein durchgeführter Alkotest habe eine starke Alkoholisierung ergeben. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und der Pkw aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen vorläufig beschlagnahmt.

Der Mann habe sich beim Bergablaufen auf der Skipiste schwer verletzt. Er wurde von der alarmierten Rettung erstversorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. 

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
120.707 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.376 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
73.668 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
924 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf