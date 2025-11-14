Alkolenker flüchtet über Skipiste – Schussabgabe!

Eine wilde und vor allem spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich in der Nacht auf Freitag ein 26-jähriger Autolenker im Tiroler Zillertal: Der Betrunkene versuchte vor der Polizei zu flüchten – die Wahnsinnsfahrt führte letztlich sogar über einen Forstweg ins Skigebiet, wo der Lenker ausstieg und die Piste hinunterlief. Erst als die Beamten Warnschüsse abfeuerten, gab der Verdächtige auf.
Kurz vor Mitternacht geriet der „Pkw mit auffälliger Fahrweise“ auf der B169 Zillertalstraße ins Visier einer Polizeistreife. „Das Fahrzeug kam wiederholt von der Fahrspur ab und geriet mehrmals auf das rechte Bankett“, schildern die Ermittler. Die Beamten forderten den Lenker mittels „deutlicher Zeichen“ zum Anhalten auf. Doch dieser hatte keine Lust – und drückte aufs Gas.
Im Skigebiet auf Kuppe aufgesessen
Im Ortsgebiet habe er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um bis zu 77 km/h überschritten. „Die Fahrt führte schließlich über einen Forstweg in ein Skigebiet, wo der Pkw auf einer Geländekuppe aufsaß und zum Stillstand kam“, schildern die Ermittler die spektakulären Szenen.
Er lief trotz völliger Dunkelheit die steile Skipiste hinab. Da er sämtliche Zurufe und Anhalteaufforderungen ignorierte, gaben die Beamten Schreckschüsse ab.
Die Ermittler von der Polizei
Der Lenker stieg daraufhin aus und flüchtete zu Fuß weiter. „Er lief trotz völliger Dunkelheit die steile Skipiste hinab. Da er sämtliche Zurufe und Anhalteaufforderungen ignorierte, gaben die Beamten Schreckschüsse ab.“
Verdächtiger warf sich auf den Boden
Daraufhin habe der Mann aufgegeben und seine Flucht beendet. „Er legte sich zu Boden und konnte festgenommen werden“, so die Ermittler weiter. Durch die Schussabgabe sei weder Personen- noch Sachschaden entstanden, wurde vonseiten der Exekutive betont.
Schein futsch, Auto beschlagnahmt
Beim Verdächtigen handelt es sich um einen 26-jährigen Einheimischen. Die Fluchtstrecke habe insgesamt rund 20 Kilometer betragen. Ein durchgeführter Alkotest habe eine starke Alkoholisierung ergeben. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und der Pkw aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen vorläufig beschlagnahmt.
Der Mann habe sich beim Bergablaufen auf der Skipiste schwer verletzt. Er wurde von der alarmierten Rettung erstversorgt und dann ins Krankenhaus gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.