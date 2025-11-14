Alkolenker flüchtet über Skipiste – Schussabgabe!

Eine wilde und vor allem spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich in der Nacht auf Freitag ein 26-jähriger Autolenker im Tiroler Zillertal: Der Betrunkene versuchte vor der Polizei zu flüchten – die Wahnsinnsfahrt führte letztlich sogar über einen Forstweg ins Skigebiet, wo der Lenker ausstieg und die Piste hinunterlief. Erst als die Beamten Warnschüsse abfeuerten, gab der Verdächtige auf.